Nach einem Jahr Österreich-Pause macht das Red Bull Air Race wieder Station in Wiener Neustadt. Vor 15 Jahren feierte es an diesem Standort Premiere, seitdem hat sich das Red Bull Air Race zu einem Fixpunkt im Flugsport gemausert. Todesmutige Piloten wetteifern auf verschiedenen Strecken um den Sieg. Heuer gehen 14 Piloten an den Start. Neben der „Master Class“, in der um den Weltmeistertitel gekämpft wird, gibt es auch noch den Challenger Cup, der aufstrebenden Talenten den Einstieg in die Rennserie und Aufstieg in die Masterclass ermöglicht. Spannung und Nervenkitzel sind an diesem Rennwochenende garantiert!

