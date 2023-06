15 % AboClub Rabatt: Philipp Hochmair mit „Werther!“ nach Goethe

Nach dem großen Erfolg 2019 gibt der Romy-Preisträger Philipp Hochmair am 8. September in Schiltern bei Langenlois seine Interpretation von Goethes Meisterwerk „Werther!“ unter der Regie von Nicolas Stemann zum Besten. Eine Aufführung, die sich zwischen Lesung, Monodrama und Performance bewegt. Eine Einladung zum wohl berühmtesten Ego-Trip der deutschen Literatur. Seit 1997 ist "Werther!" auf Erfolgstour. Ein jugendlicher Geniestreich der beiden Theaterkünstler. Die Produktion schaffte es vom Nürnberger Klassenzimmer bis ans Wiener Burgtheater, zu Auslandsgastspielen von Moskau bis Bogotá und jetzt auch in die Gartenarena Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern.

Die Gartenarena, eine der schönsten Sommerbühnen des Landes ist mit den Kittenberger Erlebnisgärten in Schiltern bei Langenlois ein Anziehungspunkt für über 150.000 Besucher jährlich. In der Gartenarena findet Kunst und Kultur für alle Altersschichten statt. Für „Kultur im Garten“ konnte nun mit Philipp Hochmair ein Ausnahmekünstler mit seinem Soloprogramm „Werther!“ nach Goethe gewonnen werden.

8. September 2023, 19.30 Uhr, Gartenarena in den Kittenberger Erlebnisgärten

