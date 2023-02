Buch von Alexander Lukeneder: „Natur und Wissen“

„Natur und Wissen“ ist die Frucht der Erfolgskolumnen aus den NÖN: ein spannender, kenntnisreicher und humorvoller Familien-Führer, der über die 52 Wochen des Jahres durch die Wunder Niederösterreichs begleitet. Inspiriert von den Fragen seiner Kinder, machte sich Alexander Lukeneder auf, um bekannte und unbekannte Plätze und Phänomene zu erschließen. Er erzählt vom Leben und den Lebewesen in Niederösterreichs Bergen, Schluchten und Seen, zeigt Ausflugsziele und gibt Tipps für Familienwanderungen. Ob Lunzer See, Erlaufschlucht oder Wölfe in Ernstbrunn – Leserinnen und Leser tauchen mit dem Buch ein in die Geschichte und das Leben des vielfältigen und lebenswerten Niederösterreichs.

