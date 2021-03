Auf dem Bauernhof der Familie Mader, an der Grenze zwischen Wald- und Weinviertel, beschäftigt man sich seit 35 Jahren mit dem Anbau und der Verarbeitung von Ölkürbissen. Bei den naturnahen Produktion richten sich Zeitpunkt der Aussaat, Pflegearbeiten und Ernte nach den Mondphasen.

Mit sehr viel Einsatz und Engagement wird die Produktpalette immer vielfältiger und die Direktvermarktung ausgeweitet. Jetzt haben auch unsere NÖN-Leserinnen und Leser die Möglichkeit, einige dieser exklusiven Kürbisspezialitäten kennenzulernen.

Geschenkrolle in Holzoptik mit 0,5l Kürbiskernöl

Preis: € 14,50 zzgl. € 3,90 Versandkosten

Vorteilspreis für Abonnenten: € 13,05 (Abovorteil -10%)

100% reines Kürbiskernöl - voller, nussiger Geschmack

Zum Verfeinern von Blatt- und Fleischsalaten, Schafkäse und Mozzarella

100% reine Erstpressung – das Kernöl wird jeden Monat frisch gepresst!

Versandkosten bei Mehrfachbestellung:

bis 2 kg: € 3,90

2 - 10 kg: € 5,90

10-20 kg: € 7,90

Bestellen Sie jetzt das Kürbisprodukt "Geschenkrolle in Holzoptik mit 0,5l Kürbiskernöl" – AboClub-Mitglieder sparen 10% vom Verkaufspreis! Einfach telefonisch unter 02742/802-1400, per Mail an aboclub@noen.at oder direkt mit dem unten stehenden Formular.