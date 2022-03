Ein Meer von Narzissen beim Narzissenfest im Ausseerland

Als Ringveranstaltung – also abwechselnd in allen drei Ausseerland-Gemeinden – soll ab Frühling das Narzissenfest stattfinden. Ausgehend vom Festsonntag am 29. Mai in Altaussee soll die Fackel in den darauffolgenden Jahren von Bad Aussee nach Grundlsee weitergegeben werden.

„Coronabedingt hat sich das Reiseverhalten geändert. Wir passen das Fest an und stellen es gleichzeitig auf sichere Beine“, erklärt Narzissenfestvereins-Obmann Rudolf Grill. Mit der Neuausrichtung des Festes haben Mitwirkende, Organisatoren und Festgäste weniger Stress und können die Veranstaltung entspannt genießen. Ein zentraler Ort hat zudem den Vorteil, dass Gäste ihren Aufenthalt flexibler gestalten können.

Neuanfang in Altaussee

Stadt- und Bootskorso feiern an einem Austragungsort in Altaussee Premiere. Am Festsonntag werden die Narzissenfiguren im Zentrum aufgestellt. Ab 9Uhr beginnt das Festprogramm mit Künstlern vom Magischen Ring Austria, Musik und Kulinarik. Eine Jury beurteilt die Figuren. Es wird künftig eine Gesamtwertung geben, die gesonderte Auszeichnung der Figuren am See entfällt. Gegen Mittag werden die Figuren auf den See verladen und ziehen vom Kahlseneck aus vorbei am Seehotel, dem Madlmaier und der Seevilla eine Schleife zurück zum Gemeindepark.

Ein Fest für Jung und Alt

Das 62. Narzissenfest findet von 26. bis 29. Mai statt und sorgt mit einem gemischten Programm für leuchtende Augen bei Jung und Alt. So gibt es auch wieder den Maitanz der Kinder und die Mode Show – die Präsentation der heimischen Handwerksbetriebe. Auch das Oldtimer-Treffen, der Blasmusik-Sternmarsch und die Narzissennacht in Bad Aussee gehören zu Fixpunkten. Bei einer Auftaktveranstaltung am 26. Mai 2022 werden die neuen Hoheiten vorgestellt und gekrönt.