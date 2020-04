Smart und robust – der ideale Helm

Dank hoher Sicherheit, hilfreicher Technik-Features und der leichten Bauweise rocken Sie mit diesem smarten Fahrradhelm alle Straßen, Radwege und Trails. Spezielle Sensoren registrieren Erschütterungen während eines Sturzes und informieren automatisch den Notfallkontakt – so sind Sie selbst auf einsamen Waldwegen immer auf der sicheren Seite. Über eine ergonomische Fernsteuerung am Lenker lassen sich zudem viele nützliche Funktionen aktivieren.

Livall

Das smarte Licht an der Rückseite des Helms beispielsweise kann in zwei Modi leuchten: Als helles LED-Rücklicht oder als hilfreicher Blinker für den Straßenverkehr. So sind Sie nicht nur offroad, sondern auch in der Stadt bestens ausgerüstet. Obendrein ermöglicht ein windgeschütztes Headset störfreie Kommunikation, gezielte Navigationsansagen und das Abspielen von Musik. Dank des ausgeklügelten Lautsprechers haben Sie auf Ihrem Lieblingstrail immer Ihren Lieblingstrack auf dem Ohr.

Die genauen Produktspezifikationen findet ihr in diesem PDF:

Produktbeschreibungen_Livall_MT1.pdf (pdf)

Der Helm ist in den Farben mattschwarz oder anthrazit und in den Größen 54-58cm sowie 58-62cm erhältlich – bitte bei der Bestellung unbedingt angeben!

Die Lieferzeit beträgt ca 10 Tage.

