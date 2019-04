Das größte Blumenfest Österreichs – das Narzissenfest im Ausseerland-Salzkammergut – verzaubert von 30. Mai bis 2. Juni seine Gäste.

Das erste Highlight findet bereits am Samstag, 25. Mai, statt, wenn im Kur- und Congresshaus Bad Aussee die neuen Narzis­senhoheiten gewählt werden. Ab Donnerstag, 30. Mai, werden im gesamten Ausseerland-Salz­kammergut Veranstaltungen rund um das Motto Tracht, Tanz und Musik abgehalten.

Höhepunkt ist der Festsonntag am 2. Juni. An diesem Tag be­geistert der Stadtkorso – kunst­voll angefertigte Blütenfigu­ren werden an verschiedenen Plätzen ausgestellt – ab 8 Uhr im Stadtzentrum von Bad Aus­see Gäste aus nah und fern. Ab 14.30 Uhr schaukeln die Narzis­senfiguren über den Grundlsee. Ein Besuch beim Narzissenfest lohnt sich auf alle Fälle – am besten kombiniert mit einem Urlaub: Denn das Ausseerland bietet Natur- und Kunstliebhabern, Familien so­wie Abenteuerurlaubern und Wellnessgästen jede Menge Ab­wechslung.

Für den traditionellen Höhepunkt am 2. Juni mit dem berühmten Stadtkorso im Stadtzentrum von Bad Aussee können NÖN-Abonnenten vergünstigte Tickets bestellen — sie zahlen dafür nur € 10,- (statt € 15,-).

