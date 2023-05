NÖN Sonderprägung zum Wachaujubiläum Teil 1: Dürnstein

Die Wachau ist ein spektakuläres Tal der Donau, das sich über eine Länge von 35 km erstreckt. Es beginnt in Emmersdorf im Westen und endet in Krems im Osten, und beinhaltet auch die Städte Melk und Stein. Die Wachau ist nicht nur bekannt für ihre unberührte Schönheit, sondern auch für traditionellen Weinbau, der durch die klimatischen Verhältnisse begünstigt wird und die Gegend zu einem beliebten touristischen Ziel macht. Mit seinen malerischen Dörfern und charmanten Weingütern mit den charakteristischen Weinterrassen ist die Wachau ein Vergnügen für die Sinne. Die UNESCO nahm die Wachau, die Altstadt von Krems und die Stifte Göttweig und Melk im Winter 2000 in die Liste der Welterbestätten auf.

Dürnstein ist ein malerisches Dorf in der Wachau und bekannt für seine beeindruckende Landschaft und seinen markanten blauen Turm der Stiftskirche. Das Stift Dürnstein ist ein prachtvolles Monument der Geschichte. Die Anlage besteht aus einem Gebäudeensemble, das aus einer Stiftskirche mit den charakteristischen blau-weißen Türmen, einem großen Grundbesitz und einer Pfarre besteht. Es gehört heute dem Augustinerchorherren-Stift Herzogenburg und ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Wachau.

