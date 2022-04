Werbung

Für seine gleichnamige Serie auf Radio Niederösterreich ist der Autor, Journalist und Liedermacher Peter Meissner mit dem österreichischen Radiopreis ausgezeichnet worden. In diesem Buch hat er die Fülle, den Witz und die Tre sicherheit der niederösterreichischen Mundart eingefangen.

„Sto el, moch kane Fisimatenten, sunst kriag i an Rappel!“ – über 170 solche urigen Dialektsätze sind hier versammelt, in einer ungewöhnlichen Kurzgeschichte mit dem deutschen Urlaubsgast Kai-Uwe und seinen humorvollen Lektionen. Weiters enthält dieses Buch ein kleines Dialektlexikon, sogar – was es kaum gibt – vom Hochdeutschen ins Niederösterreichische.AboClub-Vorteil.

