Wanderungen auf Semmering, Rax und Schneeberg entdecken

Es ist der Duft, der Klang und der Anblick der Berge, an dem sie uns teilhaben lässt. Die attraktiven Touren bieten magische Wandererlebnisse: Plateaus mit großartigen Ausblicken, schroffe Felsen, romantische Schluchten und idyllische Almen. Liebevoll porträtiert Eva Gruber die Landschaft, in der sie „daheim“ ist.Sie gibt verlässliche Tipps fürs Einkehren und Übernachten und überrascht so auch Kenner des Gebietes mit zahlreichen neuen Eindrücken und Hinweisen.

ISBN: 978-3-99103-011-9

Preis: € 19,90 (plus € 2,70 Versandkosten)

AboClub-Vorteil: Versandkostenfrei für Abonnentinnen und Abonnenten.

Hier bestellen: Tel. 050 / 8021-1400, aboclub@noen.at oder direkt über unten stehendes Formular!