Neu im Shop: Bau was (immer du willst) mit Bioblo!

Die Grundidee hinter Bioblo lautet, Kindern ab etwa 3 Jahren einen optisch und haptisch attraktiven Baustein in die Hand zu geben, der zum Spielen, Bauen und kreativen Gestalten einlädt und die Fantasie anregt – dank einzigartiger Wabenstruktur und vieler verschiedener Farben.

Die durchbrochene Wabenform der mittlerweile in verschiedenen Längen und Größen erhältlichen Bausteine ist ein ressourcenschonendes, aber gleichzeitig überaus stabiles und optisch ansprechendes Design – und inspiriert zu immer neuen Konstruktionen. So lassen sich Bauwerke etwa gut von innen beleuchten, um für tolle Licht- und Schatteneffekte zu sorgen. Auch als flexible Mobiles, temporäre Nachtlichter oder sogar als Bienentränken-Mobiliar kommen die bunten Bioblos gern zum Einsatz. Anders als herkömmliche Holzklötze sind Bioblos waschbar und daher auch bei intensivem Gebrauch (zum Beispiel im Kindergarten- und Schulbereich) über lange Zeit hinweg einsetzbar.

Schonendes Up-Cycling – für ganz natürlichen Bau- und Spielspaß

Unser Spiel- und Konstruktionsbaustein ist nicht nur optisch unverwechselbar, sondern auch nachhaltig und frei von jeglichen Schadstoffen: Dafür setzen wir bei der Herstellung auf Bio-Fasal®, einen modernen Werkstoff aus 100% nachwachsenden, natürlichen oder wiederverwerteten Rohstoffen. Ganz konkret sind das ausgediente Mehrwegbecher von Festivals und anderen Events, Holz heimischer Nadelbäume aus PEFC-zertifizierter Waldbewirtschaftung sowie Kreide.

Pädagogisches Fundament: Lernspielzeug mit langer Lebensdauer

Bioblo wurde in Zusammenarbeit mit Schul- und KindergartenpädagogInnen entwickelt, um den Ansprüchen eines kurzweiligen Konstruktionsspielzeugs für alle Altersgruppen ab 3 Jahren gerecht zu werden. Die Bausteine sind unkompliziert in der Handhabung, geräuscharm, widerstandsfähig, flüssigkeitsbeständig und in Seifenlauge abwaschbar – und auch hervorragend als Lernspielzeug einsetzbar: von Farbzuordnungsspielen für die Kleinsten über einfache Zähl- und Rechenaufgaben für Kindergartenkinder bis hin zur Vermittlung geometrischer und physikalischer Grundbegriffe für Kinder im Volksschulalter. So wachsen die Bioblos mit den Ansprüchen und Entwicklungen ihrer Kinder mit.

Jetzt erhätlich im NÖN-Shop!