Digitalisierung ist nicht erst seit Corona in aller Munde, sondern zieht sich so gut wie durch alle Lebensbereiche – sei es Arbeit, Bildung, Gesundheit bis hin zum Wohnen und Reisen. Die neue Ausgabe der NÖN EDITION Zukunft erkundet digitale Trends, die keine Zukunftsmusik mehr sind und beantwortet viele Fragen zu den neuen Technologien. Lesen Sie über Smart Cities, digitale Behördengänge oder den Kampf gegen Cyber-Kriminalität und tauchen Sie mit uns ein in eine Welt der Zukunft, die schon längst Gegenwart ist.

Ab sofort um € 7,90 in Trafik und Handel erhältlich!

Das neue Magazin der NÖN Edition Zukunft ist ab sofort um € 7,90 (+ € 2,50 Versandkosten) erhältlich. Abonnenten zahlen keine Versandkosten. Jetzt bequem über unser Online-Formular bestellen: