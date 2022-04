AboClub-Gewinnspiel „Narzissenfest 2022“

Werbung

Das größte Blumenfest Österreichs — das Narzissenfest im Ausseerland Salzkammergut — verzaubert von 26. bis 29. Mai 2022 seine Gäste. Im gesamten Ausseerland Salzkammergut werden Veranstaltungen rund um das Motto Tracht, Tanz und Musik abgehalten. Höhepunkt ist der Festsonntag am 29. Mai mit dem Narzissenkorso in Altaussee. Nachmittags schaukeln die beeindruckenden Narzissenfiguren über den Altausseer See.

Alle Programminfos auf www.narzissenfest.at

