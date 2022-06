Buchtipp: Feines aus der Wirtshausküche

Werbung

Über 75 bewährte Rezepte aus ihrer Wirtshausküche präsentiert die Köchin und Wirtin Lydia Maderthaner in ihrem ersten Kochbuch. Aus einfachen Grundrezepten zaubert sie abwechslungsreiche Gerichte, die sich saisonal vielfältig abwandeln lassen. Mit der Zeit stellte sie fest, dass diese Herangehensweise vergleichbar ist mit einem Trend aus der Modebranche: der »Capsule Wardrobe« – nur eben nicht im Kleiderschrank, sondern im Kühlschrank. Ihre Philosophie des »Capsule Cooking« bedeutet auch einen nachhaltigen Umgang mit Lebensmitteln und überschaubare Zutaten, die leicht zu beschaffen sind. Gekocht wird, was schmeckt, Fehlkäufe werden vermieden, Übersicht statt Chaos im Vorratslager.

Fixpunkte im Buch sind die »Tipps zum rezeptlosen Kochen« – mit der Zeit findet man so zum intuitiven Kochen, dem Kochen aus’m G’fühl.

Die Autorin betreibt ein traditionelles Dorfwirtshaus in Niederösterreich. 2019 gewann sie mit dem »Mostviertler Mostbratl« die ORF-Show »9 Plätze 9 Schätze – So gut is(s)t Österreich«. Sie leitet Kochkurse und ist Gast in TV-Kochsendungen.

