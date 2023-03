Österreichs schönste Flussradwege in einem Buch

Werbung

Thomas Brönner nimmt in seinem Buch „Österreichs schönste Flussradwege“ die Leserinnen und Leser mit zu den schönsten Flüssen und Seen Österreichs, die man mit dem Rad erkunden kann. Klassiker wie der Donauradweg oder die Umrundung des Neusiedlersees finden sich ebenso wie Geheimtipps, die zu den Kärntner Seen oder um die Bergseen des Salzkammerguts führen.

ISBN 978-3-222-13670-2

Preis: € 27,– (plus € 2,70 Versandkosten)

AboClub-Vorteil:

Abonnenten zahlen keine Versandkosten!

Einfach telefonisch unter 050/8021-1400, per Mail an aboclub@noen.at oder online bestellen.