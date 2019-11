Die drei machen sich sowohl im Team als auch einzeln gut und verleihen jedem Heim einen winterlichen Touch. Das Set besteht aus einem weißen, einem roten und einem grauen Wichtel aus Filz, alle drei mit einer hübschen handgestickten Schneeflocke und einer süßen Knubbelnase aus Holz.

Größe ca. 7 x 20 x 7 cm

Das Dreierset kostet nur 16,90 Euro (plus 2,50 Euro Versandkosten). Abonnementen zahlen keine Versandkosten!

Einfach per Telefon unter 02742/802-1400, per Mail an aboclub@noen.at oder direkt mit unten stehendem Formular bestellen.