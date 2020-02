Die wahren Schätze dieser Welt sind nicht Gold, Silber oder Edelsteine, sondern wachsen in unseren Gärten und auf unseren Balkonen. Die Natur beschenkt uns mit einer unendlichen Vielfalt an Köstlichkeiten. Damit der Genuss nicht nur auf ein paar Wochen im Jahr beschränkt ist, kannten schon unsere Vorfahren vor hunderten Jahren viele Methoden, um Obst, Gemüse und Co. haltbar zu machen.

In diesem Buch finden Sie zahlreiche Rezepte, Tipps und Inspirationen, wie Sie Ihre persönliche Vorratsküche gestalten können. Von der selbst gemachten Suppenwürze über verführerisches Prosecco-Gelee bis hin zum Rumtopf „mit Geist“ – im Handumdrehen sind die Schätze der Natur konserviert. Ob für zu Hause oder als köstliches Mitbringsel: Noch ursprünglicher und einfacher geht es kaum!

145 Seiten, vollgepackt mit mehr als 80 einfachen Rezepten und vielen Fotos, € 19,90 – AboClub-Mitglieder zahlen nur € 14,90.

