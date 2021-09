Noch bis 6. März 2022 widmet sich eine große Ausstellung in der Landesgalerie Niederösterreich dem 20-Jahr-Jubiläum der Wachau als UNESCO-Weltkulturerbe-Region. Die Schau „Wachau. Die Entdeckung eines Welterbes“ zeigt den Beitrag der Künstler*innen zur Herausbildung des heutigen Welterbes. Sie feierten nicht nur die Landschaft, sondern traten auch für deren Schutz ein und schufen somit ein Bewusstsein für den ererbten Schatz. Gezeigt werden Fotografien und Gemälde vom ausgehenden18. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts, darunter zahlreiche „Ikonen“ der Wachau-Malerei.

Im Zuge dieser Ausstellung fand 2020 in Kooperation mit den Niederösterreichischen Nachrichten der Fotowettbewerb „Meine Wachau“ statt. Die Teilnehmer*innen waren aufgefordert, sich fotografisch mit den Fragen auseinander zu setzen, was die Wachau für sie ausmacht und was ihnen besonders an diesem Landschaftsabschnitt gefällt. Die über 500 Einsendungen von 240 Personen reichten vom analogen Schwarzweißbild bis zum digitalen Panoramafoto, von der Makroaufnahme bis zum dynamischen Bild. Die besten Bilder des Fotowettbewerbs werden daher von 25. September bis 26. Oktober 2021 in der Ausstellung #MeineWachau in der Landesgalerie Niederösterreich präsentiert.

Darüber hinaus wurde ein farbenprächtiger Fotokalender mit einer Auswahl der hochkarätigen Einreichungen gestaltet. Jeden Monat ziert eine herrliche Aufnahme aus einem der schönsten Landschaftsabschnitte entlang der Donau. Der Kalender 2022 wird erstmals bei der Eröffnung der Ausstellung #MeineWachau am Samstag den 25. September 2021 um 11 Uhr in der Landesgalerie Niederösterreich präsentiert.

