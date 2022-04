Über Ritter, Riesen und Schatzsucher: "Sagen aus Niederösterreich"

Folke Tegetthoff, geboren 1954 in Graz, Begründer einer neuen Erzählkunst, die klassische Elemente der phantastischen Literatur mit einer zeitgenössischen Sprache und Symbolik vereint, Erzähler und Konzeptionist. 40 Bücher sind bislang von Folke Tegetthoff erschienen. Sie wurden in 12 Sprachen übersetzt und haben sich bisher 1,6-millionenfach verkauft. Mehr unter: www.tegetthoff.at



Illustrationen von: Jakob Kirchmayr, geb. 1975 in Innsbruck, studierte an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Er illustriert Bücher für internationale Verlagshäuser und lebt als freischaffender Künstler in Wien. Mehr unter www.jakobkirchmayr.com