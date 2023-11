Komfortabel unterwegs mit dem MF1 eScooter

Was der MF1 so mitbringt:

LEISTUNG UND DREHMOMENT!

Der MF1 wurde mit einem 600Watt bürstenlosen und wartungsfreiem Nabenmotor ausgestattet. Der Elektromotor wurde im Heck verbaut. Egal ob im Stehen oder Sitzen gefahren wird lasten ca. 70% der Belastung auf dem Hinterrad. Somit gehört auch lästiges durchdrehen des Antriebsrades der Vergangenheit an.

ENTNEHMBARE REICHWEITE!

Der 48V 10,4AH Lithium Akku wurde in einem fixen Gehäuse verbaut um diesen bestmöglichst zu Schützen. Der MF1 erreicht mit nur einer Ladung bis zu 35km. Der Akku verfügt über einen separaten Powerschalter so das bequem die Verbindung zum Fahrzeug getrennt werden kann ohne diesen zu entnehmen. Der Akku kann auch bequem am Tragegriff entnommen werden. Dafür muss einfach mit dem Schlüssel das Trittbrett geöffnet werden. Am Akku befindet sich eine Ladebuchse das dieser auch am beliebigen Ort nachgeladen werden kann.

LANGLEBIGKEIT & KOMFORT!

Der E Scooter hat verstärkte Reifen und Schläuche in der Größe 10×2,5 Zoll. Durch die hochqualitative Bereifung steigt nicht nur ihre Sicherheit durch die besseren Grip Eigenschaften auch der Geldbeutel wird durch die Langlebigkeit geschont.

DESIGN UND TECHNOLOGIE!

Natürlich wurde auch auf ein schönes Äußeres geachtet: Ein großes und übersichtliches Display, das sich auch bei Sonnenschein problemfrei ablesen lässt sowie ergonomische Lenkergriffe und eine Handyhalterung gehören beim MF1 zur Grundausstattung. Der E Scooter verfügt auch über Bluetooth sodass Sie sich bequem mit dem Smartphone und einer App mit dem Scooter Verbinden können.

SICHERHEIT UND ZUVERLÄSSIGKEIT!

Der MF verfügt über eine ordentliche und StVo konforme Beleuchtung vorn sowie hinten. Die Frontlampe ist zusätzlich mit einem weißen Reflektor ausgestattet und kann bequem mit der Hand auf die richtige Position eingestellt werden. Das Rücklicht verfügt natürlich auch über die Funktion eines Bremslichtes. Seitlich wurde der MF1 vorn sowie hinten mit großen orangenen Reflektoren ausgestattet für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.