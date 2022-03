Fesche Landesjacke von Austria Shirt

Alles unter einem Dach bietet die Firma Austria Shirt in Altlengbach: Der gesamte Produktionsprozess von Besticken und Bedrucken erfolgt im eigenen Haus. Damit ist größere Flexibilität gegeben, auch kleinere Mengen sind umsetzbar. Auf über 200 Quadratmetern kann man im Schauraum in Altlengbach einen Blick auf verschiedenste Materialien und Produkte werfen, die Mitarbeiter stehen mit kreativem Rat zur Seite. Die Gestaltung ist mit den unterschiedlichsten Verfahren wie Stick, Digitaldruck, Transferdruck, Beflockung, Siebdruck und Sublimationsdruck möglich. Auch Berufsbekleidung und Dienstbekleidung für Einsatzkräfte werden bei der Firma Austria Shirt in Altlengbach gestaltet.

Jacke von NÖ bis Vorarlberg

Erfolgsgeschichte des Unternehmens ist die Landesjacke, die nicht nur in Niederösterreich, sondern bis Vorarlberg stark nachgefragt wird.

Alle Infos: www.austria-shirt.at