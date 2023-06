Gartenschürze und Kniekissen im Set

Gartenschürze:

Während der Gartenarbeit ist eine Schürze unverzichtbar.

Diese solide, robuste Schürze ist sehr hochwertig verarbeitet, die Größe kann individuell eingestellt werden. Mehrere große Fächer bieten Platz für verschiedene Gartengeräte. So haben sie immer alles griffbereit.

Die Bänder für den Hals und die Taille sind jeweils verstellbar. Die Schürze ist sehr pflegeleicht und kann in der Waschmaschine gereinigt werden. Eine spezielle Beschichtung an der Innenseite verhindert ein Durchnässen und schützt Ihre Kleidung.

Kniekissen:

Während der Gartenarbeit schützt dieses Kniekissen vor harten, kalten und feuchten Untergründen auf Grund der gewählten Materialien.

Dank der großen Schlaufe lässt es sich leicht mitnehmen und aufhängen. Das Kniekissen ist übrigens ein Leichtgewicht, der Transport von A nach B fällt damit ganz leicht.

Leserpreis: € 29,90 zzgl. Versandkosten € 2,70

AboClub-Vorteil: Abonnenten zahlen KEINE Versandkosten

Bestellung telefonisch unter 050 / 8021-1400, per Mail an aboclub@noen.at oder mittels Online-Formular: