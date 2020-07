1999 wurde von der Volkskultur Niederösterreich und dem Club Niederösterreich ein zeitloses und immer noch gültiges Liederbuch der beliebtesten Volkslieder herausgegeben. Dorli Draxler, Geschäftsführerin der Volkskultur Niederösterreich, und Ernst Scheiber, damals Leiter des Club Niederösterreich, wählten zu jedem Anlass und zu jeder Jahreszeit passende Volkslieder aus. Die meisten Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher kennen und lieben diese Lieder seit ihrer Kindheit.

Das Format des Liederbuches wurde bewusst so gewählt, dass es in der Handtasche oder im Herrensakko Platz findet und jederzeit parat ist – ob am Wirtshaustisch, auf der Alm oder einfach zu Hause. Die Lieder, in neun Kategorien zusammengefasst, liegen in Text und Melodie vor. Die Sätze sind im Allgemeinen zweistimmig, einige dreistimmig. Bei einigen Liedern sind Harmoniestufen notiert.

Dieser Klassiker darf in keiner Liederbuchsammlung fehlen!

