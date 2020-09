80 Ausflüge entführen an 40 wundervolle Orte. Entdecke Niederösterreichs Norden & Osten sowie bezaubernde Plätze und Routen in Tschechien und der Slowakei.

Kultur, Spaziergänge und Wanderrouten, die an historisch prominente Orte, an Hotspots für das perfekte Selfie, an mystische Kraftorte zum Energietanken und an wildromantische Plätze zum Träumen und Relaxen führen. Wir packen Abenteuer und Action mit ins Gepäck und verraten euch, wo die größten Schätze der Natur in wunderbarer Symbiose auf kulturelles Erbe treffen und sorgen dafür, dass kein Fünkchen Langeweile dabei aufkommt – versprochen! Öffentliche Anfahrtsmöglichkeiten und Startpunkte der Touren, zudem Infos und Tipps, wo zusätzliches Infomaterial erhältlich ist, werden im Buch genau beschrieben.

Preis: € 14,- (plus € 2,50 Versandkosten)

