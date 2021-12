Die Wiener Hausberge bieten Einsteigern und Familien genauso wie sportlich Ambitionierten ideale Touren vor der Haustür. Lernen Sie über 60 Traumziele mit Varianten kennen und finden Sie für jeden schönen Wintertag Ihr besonderes Erlebnis. Eine informative Einführung behandelt praktisches Schneeschuh-Know-how wie die beste Gehtechnik, Tipps zur Orientierung, Ausrüstung und Taktik. Ausführliche Tourenbeschreibungen werden ergänzt durch: Gehzeiten in Stunden, Distanz und Höhenunterschiede Tipps für Einkehrmöglichkeiten, Kultur- und Unterkunftstipps Anforderungen zu Technik, Kondition und Orientierung Informative Kartenausschnitte, GPS-Wegpunkte für jede Tour. Herrliche Fotos und praktische Tourenübersicht.

Rein ins weiße Vergnügen!

Jetzt bestellen im NÖN-Shop!

€ 16,90 (+ €2,50 Versand). Abonnenten zahlen keine Versandkosten.

Einfach per Telefon unter 050 8021-1400, per Mail an aboclub@noen.at oder direkt mit unten stehendem Formular bestellen.