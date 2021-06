Das emporiaSMART.5 ist ein Smartphone wie maßgeschneidert für all jene, die es handlich, kompakt und übersichtlich wollen. Das 5,5-Zoll-Display ist ausreichend groß, um alles gut lesen und die Tastenfelder gut bedienen zu können. Gleichzeitig liegt dieses Smartphone dank der kompakten Ausmaße auch gut in der Hand. Neueste NFC-Technologie (Near Field Communication) erlaubt kontaktloses Bezahlen im Supermarkt, was in Zeiten der Corona-Pandemie ein wichtiger Beitrag zu mehr persönlicher Sicherheit ist.

Das handliche, schicke Smartphone ist IP54-zertifiziert (staub- und spritzwasserfest), hat einen austauschbaren Akku und ist auf der Rückseite mit der bewährten emporia-Notfall-Taste ausgestattet, mit der rasch Hilfe verständigt werden kann (die Notfall-Taste kann dank zweitem Akkudeckel auch verdeckt werden).

Foto- und Videofreunde werden mit der 13 + 2 + 2 Megapixel Hauptkamera und der 8 Megapixel-Frontkamera ihre Freude haben.

Betriebssystem ist Android 10, das das Herunterladen aller aktuellen Apps garantiert. Neben länderspezifischen Apps sind folgende Anwendungen ab Werk jedenfalls vorinstalliert: E-Mail, Google Play Store, Google Maps, Wetter, Lupe, QR-Scanner, LED Taschenlampe, Kalender, Wecker mit Schlummerfunktion, Übertragen der Bilder zum PC, Vibrationsalarm etc.

Im Lieferumfang enthalten sind – so wie bei allen emporia-Smartphones – eine umfassende Bedienungsanleitung und ein Trainingsbuch.

Lieferumfang:

1 × 4G Mobiltelefon mit 1 × Li-Ion Akku

1 x Akkudeckel inkl. SMARTCOVER

1 × zusätzlicher Akkudeckel ohne Notruftaste

1 × USB Type-C Kabel mit Netzstecker

1 x Ladeschale

1 × Headset

1 × Bedienungsanleitung

1 × Smartphone Magazin

AboClub Vorteil: Mitglieder sparen € 30!

Das Smartphone emporiaSMART.5 ist zum Preis von € 249,00 erhältlich. AboClub-Mitglieder zahlen nur € 219,00 Euro!

Falls Sie Fragen zur Bedienung Ihres Smartphones haben, können Sie die Firma Emporia wie folgt erreichen:

Hotline +43(0)732 777 717- 446

https://www.emporia.at/service/kontakt/

https://www.emporia.at/service/uebersicht/

Wie kann man bestellen?

Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt ausschließlich per Vorauskasse (mit Erlagschein) bestellbar ist. Nach Zahlungseingang erfolgt der Versand des Smartphones über die Firma emporia. Damit Ihr neues Handy auch sicher bei Ihnen ankommt, geben wir die relevanten Daten (Name und Anschrift) der Firma emporia bekannt. Diese ist laut DSVGO verpflichtet, Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nur für den Versand zu verwenden.

Bestellungen einfach telefonisch unter 02742/802-1400, per Mail an aboclub@noen.at oder über das unten stehende Formular: