Sicherheit und Fahrspaß sind auf dem Fahrrad unzertrennlich. Für viele ist es das Fortbewegungsmittel unserer Zeit und ist für den Alltag in der Stadt fast unverzichtbar geworden. Mit dem LIVALL C20 gibt es jetzt einen Begleiter, der auf seine Besitzer aufpasst.

Das hoch am Kopf positionierte Brems- & Rücklicht erhöht die Sichtbarkeit des Fahrers. Gerade im dichten Verkehr der Stadt, wird man so wesentlich früher wahrgenommen, als nur mit einem konventionellen Rücklicht. Für alle, die sich auch mal allein mit dem Fahrrad bewegen, hat der LIVALL C20 ein ganz besonderes Feature in dieser Preisklasse. Bewegungssensoren überwachen fortlaufend die Lage des Helmes und erkennen, wenn auf den Helm starke Kräfte, wie durch einen Sturz, einwirken. Der Helm meldet das an die LIVALL App, die wiederum einen Notfallkontakt per SMS informiert. Wie ein kleiner Schutzengel, der in dem LIVALL C20 wohnt.

Damit der auch immer aktiv ist, wenn es sein Besitzer ist, schaltet sich der LIVALL C20 automatisch ein, wenn der Helm bewegt wird und deaktiviert sich nach 5/10/20 oder 30 Minuten Inaktivität.

Alle Produktinfos findet ihr hier:

Produktbeschreibungen_Livall_C20.pdf (pdf)

Der Helm ist in den Farben und Größen: Schwarz/Größe 57-61cm und Blau/Größe 54-58cm erhältlich.

