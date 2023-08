Die schönsten Wanderungen zu Niederösterreichs Klöstern

Christina Rademacher, geb. 1969, arbeitete als Redakteurin bei einer Tageszeitung. Seit der Jahrtausendwende lebt sie als freie Journalistin und Autorin in Wien. Wo man in Stadt und Umland am besten spazieren gehen, wandern und Rad fahren kann, hat sie bereits für einige Bücher erkundet. Bei Styria zuletzt erschienen: „Vom Hinterhof in den Himmel.“ www.christina-rademacher.com