Still, Still, Still Geschichten, Brauchtum und Rezepte rund um Weihnachten

"Still, still, still - Weihnachten wie damals": Dieses stimmungsvolle Lese- und Backbuch nimmt die Leserinnen und Leser mit auf eine nostalgische Zeitreise zurück in die weihnachtliche Welt unserer Urgroßväter und Großeltern. Es versammelt Hinweise aus Memoiren, Tagebüchern und Reiseberichten, bringt Geschichten und Erinnerungen an eine längst versunkene Zeit.