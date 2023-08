Praktische Produkte für den nächsten Rad-Ausflug

Die einen radeln eher gemütlich am Radweg entlang, die anderen treten Hügel oder Berge hinauf und genießen den Fahrtwind beim runter fahren. Vor allem bei schönem Wetter zieht es viele an die frische Luft und aufs Fahrrad. Im NÖN-Shop finden Radfahrerinnen und Radfahrer Buchtipps und praktische Accessoires rund ums Radeln.Thorsten Brönner nimmt in seinem Buch „Österreichs schönste Flussradwege“ die Leserinnen und Leser mit zu den schönsten Flüssen und Seen Österreichs, die man mit dem Rad erkunden kann. Klassiker wie der Donauradweg oder die Umrundung des Neusiedlersees finden sich ebenso wie Geheimtipps, die zu den Kärntner Seen oder um die Bergseen des Salzkammerguts führen. Das Buch ist um 27 Euro (plus 2,70 Euro Versandkosten) erhältlich.

Das Buch „Österreichs schönste Flussradwege“ ist im NÖN-Shop um 27 Euro erhältlich. Foto: Styria Verlag

AboClub-Vorteil: AboClub-Mitglieder zahlen keine Versandkosten.

Und Thomas Rambauske, Chefredakteur des Magazins „Land der Berge“, hat in seinem Buch „Rad-Erlebnis Mountainbiken im Wiener Umland – 40 Galoppaden zwischen Rax und Anninger“ 40 Mountainbike-Strecken – von gemütlichen Ausfahrten bis hin zu wilden Trails und tagesfüllenden Touren – in Niederösterreich und dem Burgenland zusammengefasst. Im Buch finden sich Routenbeschreibungen, Attraktionen an den Strecken, Karten und Höhenprofile. Das Buch ist um 19,90 Euro (plus 2,70 Euro Versandkosten) erhältlich.

„Mountainbiken im Wiener Umland“ gibt es im NÖN-Shop um 19,90 Euro. Foto: Kral Verlag

AboClub-Vorteil: AboClub-Mitglieder zahlen keine Versandkosten.

Ob eine kleine Spritztour in die City oder ein ausgedehnter Radausflug – eine Fahrradtasche ist der ideale Begleiter. Der „Bike Mate“, der sich einfach am Gepäckträger montieren und zu einer Umhängetasche umfunktionieren lässt, verfügt über ein geräumiges Hauptfach mit Reiß- und Schnappverschluss, Reißverschluss-Vortasche, abdeckbare Gepäckträgerhalterungen, Tragegriff sowie einem verstell- und abnehmbaren Schultergurt mit Polster. Die Tasche gibt es um 36,90 Euro (plus 4,25 Euro Versandkosten).

AboClub-Vorteil: AboClub-Mitglieder zahlen keine Versandkosten.

Und mit dem praktischen Fahrrad-Reparaturwerkzeug für unterwegs sind Radlerinnen und Radler stets für den Notfall gerüstet: Der kleine Alleskönner verfügt über Inbusschlüssel in verschiedenen Größen, Kreuz- und Schlitzschraubenzieher, Flickwerkzeug und vieles mehr. Dank des kompakten Formats passt das Set in jede Tasche. Das Fahrradreparaturset ist um 21,90 Euro (plus 4,25 Euro Versandkosten) erhältlich.

Sicher ist sicher: Mit dem handlichen Fahrradreparaturset um 21,90 Euro geht garantiert nichts mehr schief. Foto: Markus Helmreich

AboClub-Vorteil: AboClub-Mitglieder zahlen keine Versandkosten.