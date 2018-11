Die Fortsetzung des beliebten Kochbuchs „Strudl & Sterz“ beinhaltet wieder uralte, teils mündlich überlieferte, regionale und bodenständige Rezepte aus dem Waldviertel, welche oft mit wenigen und einfachen Zutaten zubereitet wurden.

Gisela Toth sammelte zahlreiche Rezepte, stöberte in den Sammlungen mehrerer Generationen und schaute in so manche Kochtöpfe.

Die Waldviertler Mundartdichterin Isolde Kerndl bereichert dieses Buch mit Geschichten und Sprüchen.

