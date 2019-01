Hubert Schorn ist ein bekannter Karikaturist und Legendenmaler aus Wilhelmsburg. Anlässlich seines 70. Geburtstag erschien im Verlag Henzl Media „Weltklasse Traisen- & Gölsental”, ein besonderes Buch, das Land und besondere Leute des Traisen- und Gölsentals vor den Vorhang bringt.

Neben prominenten Persönlichkeiten aus Kunst, Kultur, Musik und Sport ist im Buch auch Platz für die Natur. „Wir sind nämlich draufgekommen, dass es besonders viele verschiedene Schmetterlinge an der Traisen gibt“, erklärt Schorn. Ebenfalls Thema werden die Bürgermeister sowie die Unternehmen im Tal sein.

zVg

„Mit Pinsel und Bleistift durchs Traisental“, das ist das Motto von Legendenmaler Hubert Schorn und Geschichten-Schreiber Johann Rankl. 140 Seiten stark ist das neue Werk im A4-Format. „Unsere Reise beginnt in St. Aegyd und Hohenberg und geht über Freiland, Türnitz, St. Veit, Hainfeld, Ramsau über Wilhelmsburg und St. Pölten nach Herzogenburg und endet in Traismauer“, so Johann Rankl. Nicht fehlen darf zum Beispiel Skipionier Mathias Zdarsky, ebenso wenig wie Politiker Victor Adler, Sängerin Lolita, Fußballer Toni Pfeffer oder Zirkusdirektor Bernhard Paul.

