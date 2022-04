Die Neuauflage "Burgen und Schlösser in Niederösterreich"

Werbung

Niederösterreich ist Grenz- und Durchgangsland. So verwundert es nicht, dass früher zahlreiche Burgen das Land „bewachten“ und den Verkehr kontrollierten. Manche Burgen sind bis in unsere Zeit erhalten geblieben, manche wurden zu Schlössern oder zu Ruinen. Immer künden sie von gelebter Vergangenheit, die in vieler Hinsicht bis heute unser Leben bestimmt.

In dieser Neuauflage beschreibt der Autor jene 101 Objekte – Burgen, Schlösser und Ruinen –, die alle besucht werden können. Beschrieben werden ihr heutiger Zustand, ihre Baugeschichte und die wichtigsten historischen Daten. Dazu gehören auch Legenden, Anekdoten und Geschichten, die oft mehr vom Leben erzählen, als es die nüchterne Geschichtswissenschaft vermag.

Ein Informationsblock am Schluss jedes Kapitels beschreibt die Lage, Anfahrt, Öffnungszeiten, Gaststätten, besondere Ereignisse und gibt Hinweise darauf, ob in der Nähe des Objektes noch weiteres Sehenswertes zu entdecken ist.

Eigens für das Buch aufgenommene Fotos machen Lust auf eine spannende Reise durch das schöne Land Niederösterreich.

