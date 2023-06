Minus 15 % im Vorverkauf für „Aida“ auf der Oper Burg Gars

Giuseppe Verdis „Aida“ vereint auf atemberaubende Weise das feinfühlige Drama um vier Einzelschicksale in Zeiten des Krieges mit Opernkultur in ihrer monumentalsten Form. Im Zentrum der als Auftragswerk des ägyptischen Vizekönigs Ismael Pascha zur feierlichen Eröffnung des Suezkanals entstandenen Oper steht die tragische Liebe der äthiopischen Prinzessin Aida und des ägyptischen Heerführers Radamès – eine Verbindung, die durch den Krieg ihrer beiden Völker unmöglich gemacht wird. Im 210. Geburtsjahr des Ausnahmekomponisten bringen Intendant Dr. Johannes Wildner und sein Team „Aida“ in die Oper Burg Gars: Musik-Drama pur von 15. Juli bis 5. August 2023 im Opernhaus des Waldviertels!

