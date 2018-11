Wenn draußen Nebel und Kälte sich breitmachen, locken Spiele umso mehr. NÖN-AboClub-Mitglieder, die darauf Lust haben, können beim Gewinnspiel von NÖN-AboClub und Hasbro mitmachen.



Verlost werden:

FurReal – Ricky, mein schlaues Hündchen

ein interaktives Plüschtier, das so manchen Trick beherrscht. Er fängt etwa seinen Knochen mit seinem Maul auf, gibt Pfötchen, bellt bei Geräuschen und schleckt vor Freude seinen Besitzer ab. Mit mehr als 100 Geräusch- und Bewegungskombinationen. Ab vier Jahren.

Trivial Pursuit, Classic Edition.

Beim Klassiker unter den Wissensspielen warten viele tausend Fragen aus ganz unterschiedlichen Bereichen auf eine Antwort. Ab 16 Jahren.

Pie Face Kanone!

Auf die Plätze, fertig, Schuss! Ein lustiges Spiel für einen Familienabend oder eine Party, bei dem sich vor allem eine Frage stellt: Wer bekommt das Obers ins Gesicht? Ab fünf Jahren. Für zwei oder mehr Spieler.

Lippengeflüster.

Die Herausforderung schlechthin – Das Spiel für Lippen-Leser! Ein Mitspieler bekommt die Kopfhörer aufgesetzt, hört Geräusche, kann aber nicht verstehen, was die anderen sagen. Genau das soll er mithilfe von Lippenlesen herausfinden. Ab 12 Jahren.

Lock Stars.

Ganz unter dem Motto „Sammeln, tauschen, entschlüsseln und deinen Style aufpeppen!“. Ab vier Jahren.

