Freunde der Operette: 10 % Rabatt im AboClub

Es spielt das Salonorchester Wolfgang Ortner unter der Leitung von Lorenz C. Aichner, die Solisten sind Alexandra Reinprecht, Juliette Khalil, Jörg Schneider, Andreas Lichtenberger und Kurt Alois Kind.

Auszüge aus dem Programm: Ouvertüre zu Orpheus in der Unterwelt von Jacques Offenbach, aus dem Bettelstudent von Carl Millöcker „Ach, ich hab sie ja nur auf die Schulter geküsst“, aus dem Mann von La Mancha „The Impossible Dream“, weiters Arien aus Kiss me Kate, My Fair Lady und Der Vogelhändler.

AboClub-Vorteil

AboClub-Mitglieder erhalten 10 % Rabatt auf Tickets, erhältlich per Mail aninfo@freunde-der-operette.at oder in der Buchhandlung Schubert St. Pölten unter Vorlage der AboClub-Karte bzw. Angabe der Abonummer.