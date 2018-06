Wenn das Sommerwetter Pause macht, ist die Therme der ideale Zufluchtsort. Im warmen Thermalwasserlässt sich sogar der Regen genießen. In den Wellness- & Saunalandschaften tankt man neue Energie. Erlebnishungrige verschlägt es in den Fun Park zur Rutschengaudi bei 529 Meter Gesamtrutschenlänge.

Lacht die Sonne, lockt der 23.000 Quadratmeter große Freibereich. Paradiesische Urlaubsmomente warten im Thermen-Freibad bei garantierten

25 °C Wassertemperatur mit Wellenbad, Affenschaukel, Sprungturm und Breitwellenrutsche.

Viele Aktionen im Jubiläumsjahr

In den kommenden Monaten warten auf die Besucher der Therme Loipersdorf Sommergefühle und paradiesische Urlaubsmomente: Im Juni profitieren Thermengäste von der Juhuu-Juni-Aktion und genießen von Montag bis Freitag einen Thermentag mit Mittagssnack und süßer Überraschung um nur € 29,90.

Am 30. Juni läutet das große „#wearewater-Fest“ den 1-Euro-Family-Summer ein. Alle unter 16 Jahren lachen bis 9. September bei 1 Euro Eintritt inklusive Kinderanimation mit der Sonne um die Wette. Und weil es rund um die Therme Loipersdorf jede Menge zu entdecken gibt, verlängert man am besten für mehrere Tage und erkundet die Region mit all ihren Facetten und Möglichkeiten.

Wanderungen im Drei-Länder- Eck, Weinbesuche bei den Buschenschänken und berühmte Schaumanufakturen im Nachbarort Riegersburg lassen keine Langeweile aufkommen. Egal ob in einem der direkt angeschlossenen Thermenhotels, im Hotel in der Region, einer familiären Pension oder beim individuellen Privatzimmervermieter – die Auswahl lässt keine Urlaubswünsche offen.

Infos unter www.therme.at/urlaub

NÖN-Aboclub-Vorteile:

4. bis 29. Juni: Juhu-Juni-Aktion

Von Montag bis Freitag gilt: Thermentag und Mittagssnack um € 29,90 (nicht mit anderen Aktionen kombinierbar, keine weiteren Rabattierungen möglich). Sie erhalten einen Tageseintritt für Erwachsene in das Thermen- und Erlebnisbad inkl. Mittagssnack (von 12:00 bis 14:30 Uhr: kleines Hauptgericht und süße Überraschung).

29. Juni bis 9. September: € 1,- Family Summer

Nur ein Euro Eintritt für alle unter 16 Jahren!

1. bis 31. Juli: 40 Jahre Schaffelbad

Zur Feier des 40-Jahr-Jubiläums (Zutritt ab 16 Jahren) erhalten im Aktionszeitraum den Eintritt in das Schaffelbad zum Preis von nur € 40,- statt € 46,30.

NÖN-AboClub Loipersdorf (pdf)