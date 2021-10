Filmgenuss für Senioren im Cinema Paradiso

Ö 2021, R: Andreas Schmied, B: Elisabeth Schmied, K: Xiaosu Han, Sch: Gerd Berner, M: Manfred Plessl, D: Julian Waldner, Valerie Huber, Robert Reinagl, Harry Lampl u.a., 100 min., ab 29.10.21

1:45,73. Wir sind Olympiasieger! Im Ziel, umringt von der jubelnden Menge, sagt der Mann im gelben Rennanzug: „Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Ich hab’ so viele Fehler gemacht, bin aber g’fahren, was ‘gangen ist.“

Regisseur Andreas Schmid (Love Machine) verpackt einen der größten Momente in der österreichischen Sportgeschichte in einen wunderbaren sSpielfilm. Julian Waldner gibt ein hinreißendes Spielfilmdebüt als junger Franz Klammer.

Beim Abfahrtslauf der Olympischen Winterspiele 1976 gibt es nur einen Favoriten: Franz Klammer. Der erst 22-jährige charismatische Abfahrtsläufer trägt die Hoffnung von ganz Österreich auf seinen Schultern. Der Druck nimmt astronomische Ausmaße an. Der Skihersteller will aus Promotion-Gründen in letzter Minute die Ausrüstung tauschen. Bernhard Russi ist ihm dicht auf den Fersen. Franz muss sich der ultimativen Herausforderung stellen: Die Kraft zu finden, den Berg auf eigene Faust zu bezwingen. Doch um das Rennen seines Lebens zu fahren, braucht er die Liebe seines Lebens, Eva, die ihm den Mut gibt, sich von allen Zwängen zu befreien.