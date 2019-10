Sowohl für den SKN als auch für die Austria ist diese Saison kein Zuckerschlecken. Aber wahre Fans halten auch in schweren Zeiten zu ihren Mannschaften! Seid live dabei, wenn die zwei sympathischen Clubs am 20. Oktober in St. Pölten gegeneinander antreten und sicher alles geben werden, um Tore und wichtige Punkte zu erkämpfen.

Der AboClub verlost 20 x 2 Tickets für das Spiel spusu SKN St. Pölten gegen FK Austria Wien am 20. Oktober (Beginn: 14.30 Uhr) in der NV Arena St. Pölten.

Und so gehts: Postkarte mit Kennwort „SKN St. Pölten vs Austria Wien“ und Angabe der Abonummer an: NÖN-AboClub, Gutenbergstraße 12, 3100 St. Pölten, eine Mail an aboclub@noen.at oder direkt hier mitspielen.

Einsendeschluss ist der 10. Oktober 2019. Die Gewinner werden per Brief verständigt.