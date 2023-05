Das Leben wird leicht in der Sole Felsen Welt

Heilsames Salz und knapp 1.000 m2 Wasserfläche erwarten Sie im Sole Felsen Bad – mit Sole Felsen Becken, Strömungskanal, Whirlliegen, Quellstein, Massagedüsen, Sole Relax Lagunen und vielen weiteren sprudelnden Möglichkeiten.

Die Sole Felsen Sauna empfängt Sie mit Felsen-Hamam, Saunabar, Dampfgrotte, Infrarotkabine und jeweils drei Saunen im Innen- und im Außenbereich. Dort steht euch auch der Saunagarten offen, der mit seinen Liegewiesen zum Sonnenbaden einlädt.

Alle Infos auf www.solefelsenwelt.at

Abonnentinnen und Abonnenten sparen 50 % auf einen Tageseintritt in die Sole Felsen Welt (ohne Sauna). Gültig vom 1. bis 30. Juni jeweils von Montag bis Freitag (nicht am Samstag, Sonntag oder an Feiertagen). Rabatt erhältlich unter Vorlage der AboClub-Karte an der Kassa vor Ort.