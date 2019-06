Benötigtes Material:

Große Muscheln, Acrylfarben, Moosgummi in verschiedenen Farben, Wackelaugen in verschiedenen Größen, Styroporkugeln, Pfeifenputzer in verschiedenen Farben, Glitter, Glitterstifte, Schere, Kleber

Schildkröte:

Die Vorlage auf den gewünschten Moosgummi übertragen (evtl. Größe anpassen) und ausschneiden. Die Muschel in Wunschfarbe bemalen und nach dem Trocknen den ausgeschnittenen Körper aufkleben. Nun noch die Augen aufkleben. Fertig!

Seestern:

Wird genau wie die Schildkröte gefertigt, nur die Augen direkt auf die Muschel kleben und den Stern mit einem Glitterstift verzieren.

Muschel:

Zwei Muschelhälften stehend zusammenkleben. Auf der Innenseite eine Glitterkugel aufkleben, an der oberen Kante kleine Styroporkugeln als Augen aufKleben und Wackelaugen auf die Kugeln kleben.

Krebs:

Die Muschel in Wunschfarbe bemalen. In fünf verschiedenen Längen jeweils zwei Pfeifenputzer zusammenbinden und an die Unterseite der Muschel kleben. Danach Beinchen auf die richtige Länge zuschneiden und Füßchen formen. Augen auf die Muschel kleben und schon ist der Krebs fertig!