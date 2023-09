Praktische Produkte für den nächsten Rad-Ausflug

Thomas Brönner ist für Radtouren in der weiten und vielfältigen Landschaft Österreichs ein echter Experte. Er kennt die besten Aussichtspunkte, weiß die angenehmsten Trails und versorgt Interessierte mit allen Infos rund um die perfekte Radtour.

In seinem Buch „Österreichs schönste Flussradwege“ nimmt er seine Leserinnen und Leser mit zu den schönsten Flüssen und Seen Österreichs, die man mit dem Rad erkunden kann. Klassiker wie der Donauradweg oder die Umrundung des Neusiedlersees finden sich ebenso wie Geheimtipps, die zu den Kärntner Seen oder um die Bergseen des Salzkammerguts führen.