Spezialpreis für Abonnenten: Genussvoller Radurlaub in Kärnten

Nach dem Sport geht es dann zur Entspannung in den Wellnessbereich mit Hallenbad und Sauna oder in den ein Hektar großen Garten samt schattenspendender Bäume mit Swimmingpool und Mühlbach als Kneippweg. Und am Abend gibt’s ein regionales Fünf-Gang-Abendmenü. Der Rosentaler Hof bietet seinen Gästen alles, was das Urlauberherz begehrt.

Kontakt und Buchung:

Landhotel Rosentaler Hof Mühlbach 28, 9184 St. Jakob/Rosental

Tel: 04253/2241 I Web: www.rosentaler-hof.at Mail: office@rosentaler-hof.at