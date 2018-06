Lassee steht Mitte August wieder Kopf, wenn das Volksfest des SC Lassee über die Bühne geht. An drei Tagen, von Freitag, 10., bis Sonntag, 12. August, geht es im Bierzelt und Vergnügungspark beim Sportplatz rund – dort bewirten seit 40 Jahren Spieler, Funktionäre und Fans des SC Lassee die Besucher.

Zum Jubiläum kommen auch bekannte Stars in den Bezirk Gänserndorf: Die jungen Paldauer spielen am Freitag – dem legendären Firmenabend – und am Samstag die Edelseer und Jazz Gitti. Am Sonntag wird mit dem Lasseer Musikverein die Stimmung noch einmal angeheizt, da wird der Hauptpreis – ein Mini Cooper Countryman im Wert von fast € 30.000,– verlost.

AboClub-Mitglieder erhalten am Freitag minus 1€ für „Die jungen Paldauer“ (Abonnenten zahlen 7 € statt 8 €), gültig für max. 2 Tickets an der Abendkasse. Preisvorteil kann nur gegen Vorlage der AboClub-Karte gewährt werden.

Am Samstag erhalten Abonnenten für das Konzert der Edlseer & Jazz Gitti zur Vorverkaufskarte ein Los der Bausteinaktion im Wert von 2€ und haben die Chance auf den Hauptgewinn – einen Mini Cooper Countryman!

VVK von 2. Juli bis 3. August bei Fa. Kubena, Tel. 2213/2265 (Kennwort AboClub & Angabe der Abonummer).