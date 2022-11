Das neue AboClub Magazin ist da!

Wer es nicht ganz so still mag, der kann die eine oder andere Veranstaltung besuchen. Eine Auswahl an Konzerten, Kabarett- oder Theaterabenden und Kinoerlebnissen, bei denen Abo-Club-Mitglieder bares Geld sparen, gibt es im aktuellen AboClub-Magazin.

Laufend kommen neue Aktionen dazu, die in der aktuellen BVZ sowie online auf BVZ.at/ aboclub präsentiert werden.

Eine große Auswahl der Produkte aus dem Shop gibt es auch im aktuellen Magazin.