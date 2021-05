Auf der Slackline gehen, mit dem Flying Fox durchs Geäst flitzen, auf Ponys reiten, Gummistiefel-Golf

spielen, 3D-Bogen schießen oder im Waldklettergarten in schwindelerregenden Höhen Geschicklichkeit und Körperkoordination testen. All das und noch viel mehr ist im Erlebnispark Gänserndorf möglich. Ein großer Spielplatz mit vielen Geräten zum Klettern, Turnen und Bewegen bietet Platz zum unbeschwerten Herumtollen in freier Natur. Egal ob für Familien mit Kindern unter drei Jahren oder älter, Jugendliche, Erwachsene oder Oma und Opa, der Park bietet für jeden etwas. Für den Ausflug in den Erlebnispark können auch spezielle Pakete gebucht werden: Neben kleinen und großen Abenteuer-Paketen gibt es auch virtuelle Abenteuer, Business-Trainings, Senioren-Aktiv-und Erlebnispädagogik-Pakete oder Gruppenabenteuer, die speziell an die jeweiligen Anforderungen angepasst sind.

Die Eröffnung der Saison ist zum Pfingstwochenende geplant. Öffnungszeiten und weitere Infos rund um alle Aktivitäten findest du auf www.erlebnispark-gaenserndorf.at

Vorteil für AboClub-Mitglieder:

Erwachsene & Kinder ab 10 Jahren zahlen für die Abenteuerkarte nur € 20,– (statt € 29,–), Kinder von 6 bis 10 Jahren nur € 15,– (statt € 23,–).

Kupon einfach ausdrucken, ausfüllen und gemeinsam mit der AboClub-Karte an der Kassa vorweisen.

Kupon Erlebnispark Gänserndorf.JPG (image)

Die Aktion ist gültig von 22. Mai bis 31. August 2021, Rabatt gilt für max. zwei Erwachsene und max. drei Kinder.