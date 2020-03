Man braucht:

Holzkugel für den Kopf, Zwirnspule aus Holz, Filz in Orange, FedernPompons in Gelb, Moos, Spagat, Wackelaugen, Kleber, Acrylfarbe in Gelb ...

So wird’s gemacht:

Vorerst werden die Holzkugel und die Zwirnspule mit gelber Farbe bemalt. Nachdem die Zwirnspule gut getrocknet ist, werden Pompons draufgeklebt sowie Spagat und Moos rundherum gewickelt. Die Holzkugel (der Kopf) kommt oben auf die Spule drauf. Aus dem Filz wird ein Schnabel ausgeschnitten, dieser sollte in der richtigen Höhe am Kücken positioniert werden, genauso wie die Augen, die darüber geklebt werden. Zum Abschluss kann das fluffige Osterkücken mit Federn dekoriert werden.

Viel Spaß beim Nachbasteln wünscht Bastel Gramm!

www.bastel-gramm.at