1. Dezember: Behutsamkeit

Der Advent gilt als Zeit der Stille und Besinnung. Er ist eine Zeit des Wartens, des langsamen Hingehens und der behutsamen Vorbereitung auf die Geburt Jesu. Im Buch Jesaja heißt es:

„Viele Völker gehen und sagen: Auf, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er unterweise uns in seinen Wegen, auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn vom Zion zieht Weisung aus und das Wort des Herrn von Jerusalem.“

(Jes 2,3)

Bischof Alois Schwarz. Marschik

Hier heißt es nicht, dass es um einen Wettlauf geht, so als käme es darauf an, wer zuerst oben ist. Es geht um ein „Ziehen“, gleich einer Karawane. Es wird deutlich, dass das Durchschreiten der Adventtage ein langsames Sich-Hinbewegen zu Gott sein soll. Das bedeutet auch, warten zu können, und sich in den Tagen der Besinnung einzulassen auf SEIN Ankommen.

Dieses Warten, die Langsamkeit und Behutsamkeit sind gegenläufige Haltungen unserer Gesellschaft, die oft von Hektik, Stress und dem ständigen Streben nach Mehr geprägt ist. Wenn wir auf das aktuelle Zeitgeschehen in unserer Gesellschaft und in der Welt blicken, kann der Advent für manchen durchaus als etwas Befremdliches erscheinen, als etwas, das so gar nicht in die Welt hineinpasst, wie sie uns heute manchmal begegnet – unbeständig, unsicher, verschlossen, scheinbar gottverlassen.

Und doch haben wir als Christinnen und Christen eine uns innewohnende Ahnung und Hoffnung, dass die Welt anders ist, dass sie nicht einfach sich selbst überlassen ist. Wir wissen, dass Gott zu Weihnachten im Kind von Betlehem in unsere Welt gekommen ist, um diese menschlicher zu machen, um ihre Dunkelheit zu erleuchten, ihre Kälte

zu vertreiben und die verschlossenen Herzen für die Liebe aufzubrechen.

Ich lade Sie ein, geschätzte Leserin, geschätzter Leser, sich auf die Behutsamkeit des Advents einzulassen. Dann wird Menschlichkeit siegen, und die Liebe wird stärker als der Hass. Mit jeder Kerze, die Sie an Ihrem Adventkranz entzünden, wird die Dunkelheit immer weiter verdrängt, und das Licht in der Welt wird heller.