10. Dezember: Weg bereiten

„Eine Stimme ruft: In der Wüste bahnt den Weg des HERRN, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott!“ (Jes 40,3)

Wer kennt das nicht, die vielen Vorbereitungen und Besorgungen, die uns vor dem Weihnachtsfest ereilen. Die Zeilen aus dem Buch Jesaja aber wollen uns daran erinnern, worauf es im Zugehen auf das Weihnachtsfest wirklich ankommt: Die einzige Vorbereitung, für die wir uns viel Zeit nehmen sollen, ist die Vorbereitung, um Gott einen Weg zu bahnen.

Damit ist gemeint, alles Zerstörerische, das verurteilende Wort, die Angst, die Unversöhntheit, den Unfrieden, aber auch den Hass und Streit aus unseren Herzen zu räumen, damit ER einen Weg in unser Herz finden kann. Sie sehen schon, liebe Leserin, lieber Leser, da ist eine Menge unbequemer Dinge zu tun. Ja, manches werden wir vielleicht gar nicht so einfach aus dem Herzen bringen, weil die Zeit der Versöhnung noch nicht gekommen ist.

Bischof Alois Schwarz. Marschik

Ich lade Sie ein, sich in den kommenden Tagen – und beginnen Sie ruhig heute damit – in besonderer Weise dem Sakrament der Versöhnung zu widmen. Oft können wir aus eigener Kraft die Versöhnung und den Frieden mit den Menschen, mit uns selbst und daher auch mit Gott nicht finden. Diese mangelnde innere Stärke wird im Sakrament der Versöhnung in Gott hinein verwandelt.

ER ist es, der uns durch dieses Sakrament zu neuen Kräften führen will. ER ist es, der uns die Last von unseren Schultern nehmen möchte und sie für uns weiterträgt. Freilich liegt es an uns, ob wir daran glauben und dies auch zulassen wollen, oder ob wir meinen, selbst wie Gott sein zu wollen und alles alleine schaffen zu müssen.

Nehmen Sie sich Zeit zu überlegen, was in Ihrem Leben, was in der Vorbereitung auf dieses Weihnachtsfest noch Versöhnung, Frieden, ein aufrichtendes Wort oder eine heilsame Begegnung braucht. Sie werden sehen, wie schnell dann alle anderen irdischen Vorbereitungen von der Hand gehen, wenn die Seele wieder Freude und Zuversicht im Leben finden kann.

Hilfreich ist es deshalb, in dieser Reihenfolge vorzugehen, nämlich Frieden und Versöhnung miteinander zu suchen und erst dann an alles andere geschäftige Treiben zu denken.