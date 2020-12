12. Dezember: Vertrauen in Gott

„Und selig, die geglaubt hat, dass sich erfüllt, was der Herr ihr sagen ließ.“ (Lk 1,45)

Es war ja eine besondere Begegnung, die zu einem Kind führte: Maria wird in einer Gottesbegegnung vom Heiligen Geist überrascht und sagt Ja zur Verheißung eines Kindes. Maria geht dann zu Elisabeth, ihrer Verwandten, zu jener Frau, die auch ein Kind erwartet. Im wunderschönen Advent-Lied „Maria durch ein Dornwald ging“, wird diese Begegnung besungen.

Elisabeth preist Maria selig, und Maria stimmt das Magnifikat an, ein oft vertontes und gesungenes Meisterwerk des Lobpreises. Maria wird besungen in Liedern und Texten. Propheten singen, Engel singen, die Liebe singt.

Bischof Alois Schwarz. Marschik

Es geht darum, dem Singen einfach vertrauensvoll zu glauben. Der christliche Glaube lebt in Bildern, Figuren und Geschichten und diese sind vieldeutig. Wer sich in die Bilderwelt der Lieder einlässt, darf Respekt erwarten, ob er dabei von einem religiösen Flair gestreift wird oder nicht. Zwischen ästhetischer und religiöser Ergriffenheit gibt es eine breite Schnittmenge.

Wann immer Maria uns begegnet – und sie begegnet uns, wenn wir sie dazu einladen – dann schwingt eine Grundmelodie mit, nämlich das Vertrauen zu Gott. Maria war erfüllt von der Gnade vertrauen zu können. Ihr Vertrauen zu Gott war so groß, dass die Angst vor dem, was auf sie zukommen würde, klein wurde. Ihr Vertrauen zu Gott war ihre Stärke. Darin ist sie uns ein ganz großes Vorbild, an dem wir sehen, dass durch unser Vertrauen Gott in uns Großes bewirken möchte.

Der Advent, und dann Weihnachten, bieten uns die Möglichkeit, ganz neu in das Leben, in das Leben mit Gott zu vertrauen. Der Herr hat uns vieles zu sagen und ließ uns auch schon so manches ausrichten – durch die Worte des Evangeliums, durch vielfältige Erfahrungen und Begegnungen, durch Scheitern und Gelingen, durch Freude und Leid. Vertrauen in Gott und seine Liebe zu uns lässt die Einsamkeit, die Angst und die Zweifel aus unserem irdischen Dasein verschwinden.